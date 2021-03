Tremendo encontronazo entre Ignacio Aguado y Ana Rosa Quintana: "¡Perdóneme usted!"

Ignacio Aguado ha tenido una mañana movidita. El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid se ha pasado toda la jornada de medio de comunicación en medio de comunicación para tratar de explicar todo lo ocurrido este miércoles en la política española.

La moción de censura promovida por PSOE y por Cs en Murcia ha provocado que Isabel Díaz Ayuso, ante el temor de que le hiciesen lo mismo, haya convocado de manera urgente elecciones en Madrid.

Una decisión que pilló por sorpresa a Aguado, que en las últimas horas ha sido muy crítico con la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid en diferentes medios de comunicación.

El dirigente de Ciudadanos ha estado a primera hora de la mañana en El programa de AR, donde ha tenido un tenso encontronazo con Ana Rosa Quintana.

La presentadora de Telecinco ha querido saber si, en el caso de que hubiese elecciones el próximo 4 de mayo, él sería el candidato de Ciudadanos. Aguado ha señalado que sí y que saldrán a ganarlas “y a contar la verdad”. En el caso de que no haya comicios ha explicado que esperará a ver qué decisiones toma la justicia “y cómo se van dando los pasos”.

“Es lamentable que estemos hablando de convocatorias electorales con lo que tenemos ahí fuera”, ha afirmado Aguado. Quintana ha respondido que no sólo está Madrid y que también puede ocurrir lo mismo en Castilla y León, donde Cs gobierna con el PP.

El político de la formación naranja ha asegurado después que “la excusa de la señora Ayuso no sirve para Castilla y León”. Un comentario que ha hecho que Quintana eleve un poco el tono.

“Vamos a ver, todo esto empieza en Murcia y Ciudadanos no puede decir que no habían calculado, porque deberían haberlo calculado, que lo de Murcia podría haber provocado esto, no sólo en Madrid, también en Castilla y León y en más sitios”, ha replicado la periodista.

″¿Qué teníamos que hacer en Murcia, callarnos? ¿Tapar la corrupción del PP de Murcia? ¿Tenemos que decir que estaba bien hecho lo que han hecho?”, ha asegurado Aguado antes de que Ana Rosa Quintana lo interrumpiese alzando la voz.

“Perdóneme usted, ustedes estaban gobernando con el PP en Murcia. Dejar al PP, oiga sigan ustedes, les abandono”, ha exclamado Ana Rosa. ”¿Por qué tengo que abandonar una Gobierno? En todo caso se tienen que ir ellos, Ana Rosa, ¿por qué me tengo que ir yo del Gobierno para que sigan haciendo sus tropelías?”, ha respondido Aguado.