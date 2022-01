"Trending Topic, la nueva moralidad", por Marta Flich

¿Todavía no tienes una opinión clara y concisa de todo lo que tienes que pensar sobre cualquier tema que se te ocurra? ¡Cómo puede ser! Si solo tienes que abrir twitter, ese microcosmos donde todos pensamos igual y donde no verás a nadie que no piense como tú.

Así podrás seguir a los líderes de las distintas tribus, y quejarte cuando pierdan las elecciones. ¡Si todos estaban a su favor! Todos los de tu burbuja, claro.

En base a una confianza ficticia se van convirtiendo a los seguidores en fieles, leales e incondicionales. ¿Te han dicho hoy ya lo que tienes que pensar? Bueno, seguro que tú has elegido libremente creer en algo. Acomódate hasta el próximo trending topic y prepárate para juzgar al mundo... desde el sofá de casa.