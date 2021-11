Tres meses de talibanes: Afganistán en mitad del hambre y la represión

Unicef, la Agencia de la ONU para la Infancia, ha explicado que se están multiplicando los casos de venta de niñas para matrimonios forzados y hasta ha llegado a documentar el caso de un bebé de 20 meses vendido por su familia para subsistir. “Incluso antes de la reciente inestabilidad política, los socios de Unicef habían registrado 183 matrimonios infantiles y diez casos de venta de niños y niñas durante 2018 y 2019, tan solo en las provincias de Herat y Baghdis. Los menores tenían entre seis meses y 17 años”, reveló su directora ejecutiva, Henrietta Fore. De acuerdo con los datos de la agencia de la ONU, una cuarta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años se han casado antes de los 18 años.

Se suman varias cosas: a la mala situación previa -porque ni EEUU ni las demás potencias internacionales hicieron que el país fuera estable, democrático y próspero- se añaden las sanciones internacionales impuestas a los talibanes y no claramente levantadas por su llegada el poder. La crisis económica no tiene precedentes. Sin la generosa ayuda exterior previa y con las reservas del país congeladas en bancos extranjeros, los talibanes no pueden pagar salarios ni importar bienes esenciales. Millones de personas están abocadas a pasar hambre. “Estoy recogiendo esto (sobras de carne) en todas las tiendas de por aquí para cocinarlo en casa y compartirlo con mi familia. También he pedido pan y dinero a estos amables carniceros”, explicaba a Euronews, con voz tímida, una mujer oculta tras un burka.

A ello se suman los sangrientos ataques que está perpetrando el grupo terrorista Estado Islámico, enemistado con los talibanes, que están haciendo que personas que aún no habían apostado por el exilio dejen sus casas y se vayan a países cercanos como Pakistán e Irán, y todo se exacerba con el cambio climático, que ha provocado que los periodos de sequía de Afganistán sean más frecuentes e intensos. En el oeste del país, miles de familias pobres han vendido us rebaños y se desplazan en busca de refugio y asistencia a campamentos temporales –ya de por sí abarrotados– cerca de las grandes ciudades

El daño terrorista provoca huidas y muertes y mutilaciones. El ISIS-K, la rama afgana del Estado Islámico, está intenta debilitar a los talibanes, con ataques como los perpetrados contra mezquitas y mercados en Kabul, Kunduz o Kandahar, con centenares de asesinados. Los talibanes prometieron a Occidente que serían duros a la hora de perseguir al terrorismo en su territorio, pero era una promesa coja, porque en realidad hablaba del ISIS, no de Al Qaeda, el otro grupo instalado en Afganistán, con el que la relación sí es buena y al que no atacan.

Las autoridades locales han informado de cerca de 300 arrestos de supuestos miembros del ISIS en estos tres meses y han enseñado algunos cuerpos como lección para otros, una práctica que también emplean con cualquier infiel u opositor. Ha habido redadas sobre todo en la zona de Kandahar, y cada vez que dan fruto, los talibanes sostienen que están “aplicando su política para traer la estabilidad al país”. No hablan de las cárceles abiertas, que han dejado libres a islamistas de otros grupos más afines.