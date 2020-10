Tres pandemias españolas (y leyenda negra)

Toda Europa, toda la UE y sus Estados miembros, afrontan y sortean los embates de la “segunda ola” sin remisión ni excepción. En términos objetivos -sus parámetros de contagios y decesos-, la situación en Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, República Checa, plantea análogos motivos de preocupación y de abono de esas medidas de emergencia y/o restricciones extraordinarias de la movilidad de las que es pionera España

“Pero, ¿qué le pasa a España?” o “¿Qué está pasando con España?”, son interrogaciones disparadas al principio o al final de cada conversación, en las que es inevitable realimentar la perplejidad de quien pregunta con la que de quien responde. Consciente de la importancia del tiempo que es oro en el PE, me esfuerzo por replicar con la “respuesta corta” a esa cuestión española sin duda tan revestida de complejidad y de enigmas.

En síntesis, esa respuesta en versión corta pivota sobre tres patas. Serían, cada una de ellas, expresión de otra pandemia española distintiva y yuxtapuesta a la del virus.

La primera de estas tres pandemias españolísima es la exacerbación del debate acerca de la gobernanza de nuestro modelo inacabado -léase, alegan sus críticos, disfuncional e imperfecto- de distribución territorial de competencias. Bregamos, efectivamente, en un arreglo federal (el nuestro Estado autonómico) en que, lamentablemente, ni la cooperación ni la corresponsabilidad -ni, muchísimo menos, la lealtad federal- pueden ni deben darse nunca por sentadas. Y sucede que esto es particularmente lacerante en un ámbito de extrema sensibilidad para la realización material de derechos fundamentales (los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad jurídica o a la integridad física y moral) como es el de la sanidad. La percepción extendida de un entorpecimiento recíproco en el ejercicio de las competencias tan intensamente repartidas conduce, nos guste o no, a una deplorable parálisis de respuesta a la altura del envite de la covid, en la que, a estas alturas, no ha sido todavía posible legislar para innovar las herramientas normativas que preexistían a la pandemia (LO 4/81de Estados de Alarma, Excepción y Sitio; LO 3/86de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, entre otras...), ni tampoco corregir, con la experiencia de estos meses, sus limitaciones expuestas por las contradictorias resoluciones judiciales a las que, con estupor, asiste la ciudadanía. La segunda es el cainísmo, intraducible expresión de un antiguo mal congénito, a juicio de muchos, a nuestra idiosincrasia. La ciudadanía cree asistir a una querella interminable que hace de la convivencia un bien en equilibrio inestable, frágil, y a la recurrencia de una inveterada querencia de la diatriba fratricida, en compañía de una dialéctica de menosprecio y/o abierto desprecio por nuestros propios compatriotas en cuanto sus valores y/o sus intereses conflictúen con los nuestros. La tercera es la infodemia. Aludo con esta expresión a una suerte de enfermante pandemia sobreinformativa, obsesiva y monotemáticamente adherida a la covid y a todas sus incidencias trastocadas no ya en “noticia” (en cuanto hecho noticiable) sino en el único asunto del que los telediarios, noticiarios radiofónicos, tertulias, comentaristas y redes sociales, en todas las parrillas, escaletas y formatos, se ciscan 7/24: eight days a week, ocho días a la semana.

No hay nada parecido a esto en Europa. No hay caso igual en la UE. Cualquiera que, como es nuestro caso de europarlamentarios, se vea en la obligación no sólo de consumir la mayor parte del tiempo trabajando fuera de España sino también de informarse por medios audiovisuales extranjeros con habitualidad, constatará con sorpresa que no hay nada parecido a un telediario o tertulia española en las cadenas francesas, italianas, alemanas, británicas, polacas, suecas...