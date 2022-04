El Supremo confirma la condena de cárcel a la exasesora de Cifuentes por el 'caso Máster'

Cifuentes quedó absuelta por falta de pruebas “suficientes”

El pasado año, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó los cargos contra Cifuentes. En su comunicación, el órgano madrileño apuntaba que “las sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes. Ni consta la presión inductora, ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito”, afirmaba en febrero de 2021 la Sección 15 de la Audiencia.

“Influjo psíquico” en favor de Cifuentes

La sentencia señala que lo que considera acreditado el Tribunal de instancia y es confirmado por el Tribunal Superior de Justicia es que “fue la actuación llevada a cabo por la condenada, junto a los actos realizados también por el Sr. Á. C, lo que determinó en la Sra. R. la resolución de realizar el hecho o, expresado en otros términos, lo que hizo nacer en ella la voluntad de la confección del acta. Su actuación fue consecuencia del influjo psíquico actuado por ambos. Ello no implica, y de hecho no se expresa por el Tribunal de instancia, que el Sr. Á. C. y la Sra. F. actuaran previamente concertados, lo cual no obsta para considerar que fue la presión psicológica que ambos ejercieron de forma individual sobre la Sra. Rosado lo que constriñó su voluntad y determinó finalmente su actuación en el sentido en el que ambos pretendían”.