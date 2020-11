'Tribus' o... ¿quién necesita integrarse?

En esta familia, para la que la música, el ruido y la furia de las conversaciones familiares son piezas claves en sus vidas, hay un hijo sordo. Un hijo que tiene que lidiar con el bullicio de las comidas y reuniones en casa. Integrarse en el mismo con sus dificultades para seguir su doméstico guirigay habitual y para hacerse oír con esa voz típica de los sordos, de entonación tan peculiar. Ya que sus padres, tan liberales como integradores, están y estaban en contra de que se le tratase como un sordo y de que se integrase en la sociedad desde lo que llaman el gueto de la discapacidad. Es decir, desde una tribu de sordos, pues su hijo no lo es.

Todo esto hace que cuando ese hijo descubre la sordera, esa tribu que le ha estado vedada, la vida que se desenvuelve en ella, en la que ocupa la casta más alta al ser sordo de nacimiento, caiga fascinado. No solo eso, sino que descubre que la misma es la que le sitúa en el mundo y lo aleja de la desventaja que le supone en su entorno familiar y personal. Convirtiéndole en el único hijo que podrá emanciparse, crecer, abandonar el nido, frente a sus hermanos. Una que pretende ser una cantante de ópera en discotecas y pubs, y otro un estudioso, un académico, a los que sus capacidades les sirven de poco, más bien de nada, para vivir en el mundo actual.

Una obra que se ofrece con subtítulos para todos aquellos que tengan dificultades auditivas. Para que se metan en el teatro como cualquiera. Como uno más. Normalizando la sordera no por su negación, sino por su afirmación. En el mundo hay sordos y sordomudos, como otras muchas discapacidades, incluida la emocional y la disfuncionalidad que muestran el resto de los componentes de esta familia que no tienen sordera física que les impidiese oír y entender. Para la que no hay subtítulos.