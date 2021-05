‘Trigo sucio’, estamos en el aire

Se estrena en el Teatro Reina Victoria el último Mamet, Trigo sucio. Una comedia con el trasfondo del movimiento Me Too que se desencadenó tras el escándalo Harvey Weistein. Obra a la que se va para que la inteligente mala uva de Mamet no deje títere con cabeza o, al menos, no deje títere en nuestras cabezas.