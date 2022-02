Tristán Ulloa describe en muy pocas palabras lo que está pasando con Ayuso en las últimas horas

Bardem competirá contra Benedict Cumberbatch (‘El poder del perro’), Andrew Garfield (‘Tick Tick Boom’), Will Smith (‘King Richard’) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth’). Por su parte, Cruz aspira al galardón frente a Jessica Chastain (‘Los ojos de Tammy Faye’), Olivia Colman (‘La hija perdida’), Nicole Kidman ″Being the Ricardos’) y Kristen Stewart (‘Spencer’).

Por su parte, el músico Alberto Iglesias optará de nuevo a la estatuilla de los Oscar el próximo 27 de marzo gracias a la banda sonora escrita para ‘Madres paralelas’, la película de Pedro Almodóvar.

Además, Alberto Mielgo es el director ‘The Windshield Wiper’ (‘El limpiaparabrisas’), coproducción hispanoestadounidense nominada en la categoría de mejor corto de animación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha felicitado a los cuatro españoles nominados. ”¡Enhorabuena a Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo por sus nominaciones a los #Oscars! El talento español brilla también en el exterior y sitúa nuestra cultura en los más alto. Gracias por vuestro gran trabajo, por ser referentes en el mundo del cine”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también se ha sumado a las felicitaciones: “El cine español es un bien cultural de primer orden, que nos proyecta internacionalmente, que nos hace crecer y ser mejores.

Enhorabuena Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo por la nominación a los #Oscars. Vuestro talento es un orgullo para este país”, ha dicho.

″¡Felicidades Penélope, Javier y los dos Albertos! ¡Ponéis a nuestro cine en lo más alto!”, ha tuiteado por su parte el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también se ha sumado a las felicitaciones: “Cuánto orgullo, queridas Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias, Alberto Mielgo y Leo Sánchez. ¡Enhorabuena por vuestras nominaciones a los Oscar! La cultura es un pilar de la democracia y de la felicidad de las personas. Gracias por vuestro trabajo y mucha suerte”, ha subrayado.

Igualmente, su compañera de partido, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, se ha sumado a las felicitaciones. “Enhorabuena a Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y todo el equipo de Madres Paralelas y también a Alberto Mielgo por sus nominaciones a los Oscar. Una gran noticia para la cultura de nuestro país. Mucha suerte a todos y todas”, ha recalcado.

También la ministra de Justicia ha felicitado a los nominados. “Magnífica noticia hoy para todos los que amamos el cine. La nominación de Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo en la carrera para los #Oscars supone todo un orgullo para el #cine español que traspasa fronteras. Enhorabuena y suerte”, ha escrito.

Desde Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas también ha querido reconocer a los nominados. “Muchas felicidades a Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo por sus nominaciones a los Óscar. Gran éxito para el cine español”, ha tuiteado.