Tristán Ulloa responde a los que le criticaron por su agradecimiento a Fernando Simón: "Me parece indigno y rastrero..."

Horas más tarde y viendo el revuelo que había generado su publicación, el actor decidió responder con la siguiente carta.

Jamás pensé que una sola palabra, un simple ‘gracias’, pudiese levantar tanto odio y tantos insultos. Después de que este virus casi me costase la vida uno también necesita creer en el esfuerzo y en la buena fe de la gente, en especial de nuestros trabajadores del sector público. Empezando por todo el personal que me atendió en el hospital público Infanta Leonor, a quien ya tuve ocasión de agradecer que me salvasen la vida, porque así fue: me salvaron la vida trabajando muy por encima de sus posibilidades en la peor semana que haya conocido este hospital durante la pandemia. Les doy las gracias cada día por ello. Y también me permito dar las gracias, a quienes empelan en su discurso palabras conciliadores en sus declaraciones, tal y como hizo ayer el señor Simón, también funcionario público, nombrado en su día por el señor Rajoy, si mal no recuerdo. Creo en la buena fe de las personas que están gestionando la peor crisis sanitaria que ha vivido este país porque su suerte es la nuestra. Por supuesto que se ha cometido errores, por supuesto que este Gobierno ha cometido graves errores, pero permitidme albergar confianza en nuestros funcionarios públicos sobradamente cualificados y rindiendo cuentas a diario frente a quienes pretenden capitalizar muertes y dolor, incluyendo el mío.

Me parece indigno y rastrero sugerir que mi agradecimiento obedece a contrapartidas económicas, subvenciones... Llevo 25 años ejerciendo mi oficio (y generando trabajo como productor teatral) y nunca nadie me ha regalado nada. Que piense el ladrón lo que quiera. El odio es el sentimiento más fácil de apelar, nunca falla, siempre está dispuesto a saltar. Lo otro: construir, conciliar incluso por encima del propio dolor... eso ya requiere de un esfuerzo.

De modo que me permito dar las gracias de manera libre y desinteresada a quien yo considero, así sea por un simple gesto conciliador o una simple palabra constructiva. Faltaría más.

Gracias, mucha suerte... y mucha saludo a tod@s, que falta nos hace.