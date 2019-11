Triunfa al contar lo que le pasó en un bazar chino al pedir este producto

Un usuario ha triunfado en Twitter al contar una curiosa anécdota que le sucedió al entrar a un bazar chino.

Con su historia, este usuario pretende mostrar lo bien integrada que está la comunidad asiática en la sociedad española y lo que bien y lo rápido que se adaptan al idioma español.

En este comercio, el usuario llegó y pidió un pulverizador de agua, llamado de forma coloquial un flús flús, y trató de buscar una fotografía del producto para hacer más fácil que el tendero pudiese encontrarlo. Pero la vida puede ser maravillosa.

“Acabo de entrar a un bazar chino, y les he enseñado esta foto para evitar preguntar por un flusflús, con todo lo awkward del palabro, la barrera lingüística y todo eso. “Ah, un flusflús”, me ha dicho. Y hay quien dice que no se integran”, ha escrito.

