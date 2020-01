Triunfa en Twitter al mostrar el mensaje que le mandó su profesor de autoescuela: "La has matado"

Una usuaria de Twitter ha logrado convertir en viral el mensaje que el profesor de su autoescuela le mandó tras suspender el examen práctico.

Laura, que así se llama la usuaria, compartió hace unas horas un escueto mensaje en Twitter. “He atropellado una paloma en mi examen practico del coche superad eso”.

Horas después, por si alguien no se lo creía, la usuaria ha compartido la conversación completa que tuvo con Jose, su profesor de autoescuela.

″¿Qué tal les ha ido a los dos últimos? ¿El mío suspenso seguro verdad?”, ha querido saber. “Suspendido el tuyo. Más nerviosa no podías ir”, le ha contestado el profesor.

Pero lo mejor viene ahora. Su profesor le recordó: ”¿Te has fijado que has pisado a una paloma?”. “Pensaba que había volado como palomas normales. La he visto y he dicho ‘la voy a pisar, que vuele ya’”. ha respondido ella.

“La has matado”, ha replicado tajante. Esta captura de pantalla se ha convertido en un éxito viral en Twitter y en pocas horas tiene casi 10.000 retuits y más de 31.000 me gusta.