He probado el truco de TikTok para dormir en 2 minutos. Así me ha ido

Yo misma probé el método y resulta que fue bastante efectivo en mi primera noche. A los pocos intentos, por fin lo conseguí en tiempo récord.

Es importante señalar que la noche anterior apenas había dormido, por lo que estaba bastante cansada cuando probé este truco y es posible que me hubiera dormido enseguida de un modo u otro.

Relajar el cuerpo e imaginar que una luz cálida te recorre fue más fácil de lo que pensaba. Mi cerebro me engañó para que de verdad sintiera que un calor me recorría. La parte de despejar la mente me resultó más complicada. Probé a decir “no pienses” varias veces, pero al final me distraía. Pese a todo, en medio de estas distracciones, me dormí. Lo seguiré intentando.