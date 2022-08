Siete trucos que no conocías para hacer mejores fotos con el iPhone

En esta era cada vez más digital, es asombroso lo que pueden hacer los móviles. Estos pequeños aparatos no solo tienen una capacidad increíble para guardar fotos, textos, llamadas y aplicaciones de todo tipo, sino que también sus cámaras son cada vez más impresionantes. Los últimos iPhones, el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, tienen un sistema de 12 megapíxeles con tres cámaras, todo en la palma de la mano. Ya no hace falta una aparatosa cámara para conseguir un trabajo impresionante.

Pero si no sabes por dónde empezar, no estás solo. El hecho de que tengas una cámara de gran calidad en tu iPhone no significa que sea fácil entender cómo funciona y cómo sacarle partido. A continuación encontrarás varios consejos y trucos que puedes poner en práctica con un simple toque de dedo (o dos).