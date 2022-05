Cinco trucos para hablar inglés mejor

VectorStory via Getty Images/iStockphoto

Si has estudiado inglés, seguro que estás familiarizado de sobra con el genitivo sajón, los phrasal verbs y los traidores false friends. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica y, por muchas clases que haya detrás, quizá te cueste mantener una conversación o escribir un email en ese idioma, y ya no digamos innovar en expresiones.

Para darle un empujón a tu inglés, además de algo de vidilla, María G. Durán —más conocida en redes como @mariaspeaksenglish— ha recopilado sus mejores consejos en el libro 101 truquitos para speak english de una vez por todas (Random Cómics).

Con grandes dosis de humor, muchas viñetas y ejemplos cercanos, a través de sus páginas consigue hacer fácil y ameno el aprendizaje. Por ejemplo, explica cómo diferenciar as y like, despeja las dudas de cuándo utilizar on, over y above de un vistazo o recomienda frases para mejorar tu small talk (charlas de ascensor).

RANDOM CÓMIC Portada de '101 truquitos para speak english de una vez por todas'.

Comienza a mejorar tu inglés con estos cinco trucos que propone en su libro:

1. Sal del How are you?

Como señala la autora, se puede utilizar esa frase para preguntar qué tal está la otra persona, pero hay otras alternativas sencillas que permiten variar la fórmula y dan sensación de que se domina más el idioma. Eso sí, como aconseja, son algo informales:

How things are going? = ¿Cómo va todo?

How have you been? = ¿Cómo has estado?

Long time no see! = ¡Cuánto tiempo!

What’s up? = ¿Qué hay?

How it’s going? = ¿Qué tal?

How’s your day going? = ¿Cómo va el día?

2. Y nada de I’m fine, thank you

En vez de soltar esa típica respuesta de “Bien, gracias”, hay otras cosas que se pueden decir según el mood (estado de ánimo) que se tenga. O, como diría María G. Durán, Let’s spice up your English! (Vamos a darle vida a tu inglés).

Si estás great (de bien para arriba):

So far so good! (¡Por ahora bien!)

I’m over the moon! (Loco de contento)

Pretty good, thanks! (Bastante bien, gracias)

Si estás meh (pichí, pichá):

I can’t complain (No me puedo quejar)

I’ve been better (He estado mejor)

Not too bad (No demasiado mal)

Si estás horrible (fatal):

I’m alive! (Estoy vivo)

I’m hanging in there (Aguantando el tirón)

Surviving, I guess (Sobreviviendo)

3. Deja atrás el You’re welcome

Cuando alguien te da las gracias por algo se suele decir esta expresión equivalente a nuestro “de nada”. Apunta todas estas opciones:

It’s nothing! (No es nada)

Anytime! (Siempre que quieras)

Of course! (Por supuesto)

Don’t mention it! (No tienes que darlas)

It was my pleasure (Fue un placer)

No problem! (No hay problema)

No worries (No te preocupes)

La autora da un truco extra en el libro: “A mí personalmente me encanta contestar el típico “gracias a ti”. En inglés no decimos “thanks to you”, sino simplemente “thank you”, haciendo hincapié en el you con nuestro tono de voz”.

4. Para cuando no sepas cómo se dice algo

Si hablando en castellano es normal que de vez en cuando no nos salga una palabra, más habitual es cuando hablamos un idioma extranjero. Cuando eso ocurra, el primer consejo que da @mariaspeaksenglish es respirar, que “no se acaba el mundo”, además de tener a mano recursos como éstos:

It’s in the tip of my tongue! (Lo tengo en la punta de la lengua)

What do you call...? (¿Cómo llamas a...?)

What was the word for...? (¿Cuál era la palabra para...?)

Y un truco extra: Cuando decimos "Se me ha roto el este, la cosa esa, ¡ay! ¿Cómo se dice?", el ‘cosa esa’ en inglés se dice “whatchamacallit”. ¿No es genial?

5. 12 maneras de decir adiós sin recurrir al goodbye

Quizás te vienen a la cabeza también bye, bye y see you soon, pero existen otras fórmulas:

Cuando te despides de un amigo:

Take care!

See ya!

Catch you later!

Cuando te vas de un sitio:

I gotta get going

I’m heading off!

Right, I gotta take off! (muy inglés americano)

Cuando te sientes cool:

See you in a while crocodile!

See you later, alligator!

Cheerio! (Muy british y algo pasado de moda)

Cuando la cosa es formal: