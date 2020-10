Trump "ya no puede infectar" y regresa a la campaña ofreciendo besos a "chicos" y "mujeres hermosas"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el Aeropuerto de Orlando el 12 de octubre de 2020 (AP Photo/Evan Vucci).

Así, ha confirmado que “Trump ya no puede infectar a otra gente”. El documento del equipo médico del presidente llega poco después de que se le viera subiendo en el Air Force One sin mascarilla de camino a Florida, donde se reunió con un grupo de seguidores.

En un comunicado, Conley ha explicado que el presidente ha sido sometido a varios test de antígenos, los cuales habrían dado negativo. “Todos los datos indican que ya no hay carga viral”, ha dicho.

“Me siento tan poderoso... Besaré a todo el público. Besaré a los chicos y a las mujeres hermosas. Os daré un beso grande y gordo”, dijo el presidente de Estados Unidos, quien ha rememorado su particular batalla contra el coronavirus.

“Dicen que soy inmune. No sé por cuánto tiempo. Algunas personas dicen que de por vida, otros que durante cuatro meses”, dijo Trump, quien animó a la población a “salir” y a continuar con sus vidas, aunque reconoció que es “arriesgado”.

Como ya anunciara la semana pasada cuando salió del hospital militar Walter Reed, Trump ha insistido en que ordenará distribuir a todos los pacientes con coronavirus “lo que sea” que le suministraron cuando estuvo ingresado.

“Vamos a coger lo que sea que me dieron y distribuirlo entre los hospitales, todos van a tener esa misma maldita cosa”, aseguró el presidente Trump ante una enfervorecida multitud.

“Nuestra gente primero”

Durante su discurso, Trump arremetió contra el candidato demócrata Joe Biden, a quien le ha acusado de recortar la asistencia médica a los estadounidenses y promover una “amnistía” y sanidad para los inmigrantes ilegales.

“Todos tenemos corazón y queremos cuidar de la gente, pero lo que él está haciendo es decirle a millones de personas que vengan a nuestro país que van a tener educación, sanidad, todo... No podemos hacerlo, no podemos financiarlo, no podemos encargarnos de otra gente. Tenemos que encargarnos de nuestra gente primero”, sostuvo.

Los ataques contra su rival demócrata han sido muy similares a los que lanzó durante el criticado cara a cara que mantuvieron ambos y en el que las propuestas dejaron paso a las descalificaciones y los vituperios.

“He hecho más en 47 meses que Biden en 47 años”, afirmó Trump, quien ha vuelto a acusar a Biden de querer imponer la agenda de la “extrema izquierda”, destruir la economía y la seguridad nacional, y atacar a la Policía, todo ello, ha dicho, influenciado por el ala más progresista del Partido Demócrata.