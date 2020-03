Trump "despreocupado" pese a reunirse con el jefe de prensa de Bolsonaro, contagiado por coronavirus

Associated Press

Associated Press

“Cenamos juntos en Florida, en Mar-a-Lago con toda la delegación, pero no hicimos nada muy fuera de lo común, nos sentamos juntos durante un tiempo y conversamos. Veremos qué ocurre”, dijo Trump al comienzo de su encuentro con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.

“Digámoslo así: no estoy preocupado”, dijo este jueves Trump a los periodistas, que le preguntaron por el caso de Wajngarten, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece de pie al lado del mandatario estadounidense.

La Casa Blanca confirmó a Efe que por el momento no hay planes de hacerle una prueba de coronavirus a Trump, quien el pasado domingo se reunió con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en su club privado de Mar-a-Lago (Florida), y estuvo en contacto con Wajngarten.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que no está “preocupado” por la posibilidad de haber contraído el coronavirus después de que se diagnosticara la enfermedad al jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, con quien se reunió y posó para una foto el domingo.

La noticia ha llevado al Gobierno brasileño a situar bajo estricta vigilancia médica a Bolsonaro, pero la Casa Blanca no planea tomar precauciones similares en el caso de Trump.

La portavoz de Trump, Stephanie Grisham, dijo en un correo electrónico enviado a Efe que la Casa Blanca “está al tanto” del caso de Wajngarten, pero que aún está “evaluando el grado de exposición relacionado con el caso, y eso dictaminará los próximos pasos”.

“Tanto el presidente como el vicepresidente (Mike Pence) tuvieron casi ninguna interacción con la persona que ha dado positivo y no se requiere que se les haga una prueba en este momento”, dijo Grisham.

La vocera insinuó que no se someterá a Trump a ninguna prueba de coronavirus a no ser que muestre “síntomas”, al recordar que esas son las directrices de los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Trump no se ha hecho la prueba aún

Este lunes, Grisham ya adelantó que Trump no se había hecho la prueba del coronavirus “porque no ha tenido contacto cercano prolongado con ningún paciente confirmado conocido con COVID-19, ni tiene ningún síntoma”. Aunque Wajngarten sí tuvo contacto con Trump, la Casa Blanca considera que este no fue prolongado.

Hasta ahora no se conocía ningún contacto directo de Trump con pacientes de coronavirus, aunque a finales de febrero, el presidente dio un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), y uno de los participantes en ese acto fue diagnosticado después con el COVID-19.

Varios líderes republicanos que también participaron en la CPAC se sometieron después a una cuarentena temporal por precaución, incluidos algunos que estuvieron en contacto directo con Trump.

Entre ellos estaba el recién nombrado nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows; quien ya ha salido de la cuarentena y este jueves asistió a la reunión de Trump con Varadkar en el Despacho Oval.

También estaban los congresistas Doug Collins, que participó el viernes en un acto con Trump en Atlanta (Georgia); y Matt Gaetz, que a comienzos de marzo voló junto al mandatario en el Air Force One.