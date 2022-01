Hace un año, Trump trató de dar un golpe de estado y aún no ha sufrido las consecuencias

Trump, tras afirmar que la violencia del 6 de enero había sido perpetrada por los “antifa” o por activistas de Black Lives Matter, no tardó en cambiar su discurso y calificar los sucesos de aquel día como algo “perfecto”. Ahora sostiene que la verdadera insurrección tuvo lugar el día de la votación, que el asalto al Capitolio fue una reacción justificada ante el fraude electoral y que sus seguidores estaban siendo injustamente “perseguidos” por ello.

“Muchos de ellos de verdad piensan que el asalto al Capitolio no fue un intento de revocar los resultados de unas elecciones libres y justas, y que los demócratas, por la razón que sea, son la mayor amenaza contra la democracia”, expone Sheri Berman, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia y autora de Democracy and Dictatorship in Europe.

Mientras Trump y sus aliados se han esforzado en minimizar el asalto al Capitolio, han contado en gran medida con el silencio de los medios políticos nacionales. Un año después del atentado, los artículos y las noticias sobre Trump rara vez mencionan su intento de derrocar la democracia y, de hecho, lo tratan como a cualquier otro candidato presidencial para 2024.

“Este efecto de normalización ya lo hemos visto a lo largo de la candidatura y la presidencia de Trump”, recuerda Margaret Sullivan, columnista de The Washington Post. Entre los factores que cita están el miedo de los periodistas a perder el acceso a los republicanos y el temor a ser acusados de parcialidad. “No sé cómo se puede normalizar un intento de insurrección, pero eso es lo que está ocurriendo”.

Ruth Ben-Ghiat, profesora de Historia de la Universidad de Nueva York, considera que incluso el uso de la palabra insurrección es inadecuado. “Me resulta interesante que tantos medios de comunicación sigan llamándolo solo insurrección, porque eso no refleja el acto político de tomar el control del Gobierno y permanecer en él de forma autoritaria”, justifica.

Los defensores de Trump también suelen pasar por alto las intenciones del expresidente ese día y se centran solo en el resultado final: que no se produjo ningún golpe y que el ganador de las elecciones, Biden, acabó jurando su cargo como estaba previsto dos semanas después.

Sullivan recuerda que los principales medios de comunicación justificaron la escasa cobertura de las acciones sin precedentes de Trump con ese mismo argumento: que no tuvo éxito.

“No creo que sea una respuesta muy acertada”, se lamenta.