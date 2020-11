Trump ha perdido, pero el trumpismo sigue vivo. Estos son sus posibles sucesores

Durante dos años, no ha dejado de prometer que su predicción se cumpliría, pero todavía no se ha registrado ningún incremento del crimen derivado de la susodicha reforma penal. Aun así, comentó a finales de octubre en The Washington Post que “van a producirse crímenes gravísimos porque hay gente fuera de prisión que, de no ser por esa reforma penal, seguiría encarcelada”.