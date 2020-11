En la víspera de las elecciones, hice un directo en Facebook para explicar lo que es vivir en una familia de votantes de Trump. Mientras contaba cómo el trumpismo había destruido la relación cercana que antes teníamos, me imaginaba su reacción y me sentía mal, pero era una misión importante y seguí adelante.

A juzgar por el apoyo que recibí, no estaba sola. Mucha gente me contó cómo el trumpismo había destrozado sus relaciones o cómo su familia se había dividido según su voto. Algunos de mis familiares me llamaron hipócrita después de ver la entrevista y me dijeron que había confundido su ideología con el racismo. Ese día murió mi esperanza de limar asperezas en la familia.

Con la victoria de Joe Biden, la pregunta es: ¿qué hacemos ahora?

Aunque para mí ha sido un gran alivio que no ganara Trump, mi familia se ha resignado y sé que lo va a pasar mal durante los próximos cuatro años. Y, como muchas familias, estarán deseosos de que Trump se vuelva a presentar en 2024.

La cosa es que el trumpismo no está ligado a un candidato en concreto y la derrota de Trump no va a cambiar a mi familia. Hay aspectos de su ideología que violan los valores centrales de la moral humana, que validan los peores impulsos de la sociedad estadounidense y que trascienden la política. El trumpismo no se ha ido.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Canadá y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.