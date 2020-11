Trump retuiteó este mes para sus 87 millones de seguidores una publicación que sugería que Biden y Obama habían mandado ejecutar a los miembros del equipo de operaciones especiales del Seal Team Six para encubrir su supuesto fracaso en la misión de asesinato del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, que seguiría vivo. Esta publicación enlazaba a otra página que explica que el presunto cadáver que mostraron de Bin Laden en mayo de 2011 en realidad sería el de un doble.

“No me posiciono”, dijo Trump posteriormente para defender su retuit. “Yo lo expongo ahí para que la gente saque sus conclusiones”.

En circunstancias normales, un presidente en activo que fomenta y luego defiende semejante conspiración sería portada en todos los periódicos del país y fuera de sus fronteras. Sin embargo, a lo largo de su mandato (y antes incluso), Trump ha recurrido a la desinformación que le favorece a él o que deja en mal lugar a sus rivales, independientemente de la veracidad de los hechos.

Su cuenta de Twitter se ha convertido en una pieza fundamental de su sistema de suministro de fake news para la extrema derecha. Así, páginas web marginales crean bulos, los influencers y los medios de comunicación más afines, como OAN o Fox News, les dan alas y, finalmente, Trump se encarga de difundirlos a través de su cuenta de Twitter.

Trump ha sido un altavoz de la desinformación desde el primer momento. En su campaña de 2016, pregonó allá adonde fue que Obama no había nacido en Estados Unidos, una mentira sobradamente desmentida. Ahora, Trump está repitiendo estrategia con la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris.

La lista de mentiras y conspiraciones desmontadas que Trump ha difundido es mareante: que el presentador Joe Scarborough (también republicano, pero detractor de Trump) asesinó a su becaria; que Obama le pinchó todos los teléfonos; que los molinos de viento causan cáncer; que un manifestante antifascista que sufrió lesiones cerebrales a manos de la Policía estaba fingiendo sus heridas; que Bill Clinton asesinó al magnate Jeffrey Epstein; que los Biden son unos pedófilos...

Ahora, Trump acoge con los brazos abiertos a QAnon, un movimiento conspiracionista de extrema derecha que denuncia la existencia de una secta de demócratas satanistas que dirigen una red de pedofilia con las élites de Hollywood. Los seguidores de QAnon creen fervientemente que Trump está salvando el mundo de esta secta, algo que Trump no ha querido desmentir. A estos conspiracionistas de QAnon los llama “gente que ama nuestro país”.

Al mismo tiempo que Trump ha ejercido de altavoz de estos teóricos de la conspiración, también ha defendido a la extrema derecha. A comienzos de octubre, el FBI detuvo a más de una docena de miembros de una milicia –la mayoría, votantes de Trump– por planificar el secuestro y asesinato de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Trump había criticado en reiteradas ocasiones a Whitmer por sus medidas de confinamiento y en abril tuiteó: “LIBERA A MICHIGAN”. Incluso después de haberse frustrado el atentado político, Trump siguió echando leña al fuego, sembrando el odio mientras la multitud de Michigan coreaba “Enciérrala”, esta vez en referencia a Whitmer.

Michigan ha evitado este atentado político extremista, pero durante el mandato de Trump, la violencia de la extrema derecha ha aumentado en todo el país. El terrorismo doméstico ha sido el más mortífero de las últimas décadas y el auge de la extrema derecha es ahora una de las mayores amenazas para la seguridad nacional. Los nacionalistas blancos implicados en estos ataques han publicado manifiestos que se parecen sospechosamente a los discursos que hace Trump en sus mítines y en Twitter. Muchos de estos atacantes son orgullosos votantes de Trump y tienen en su punto de mira a los musulmanes, los inmigrantes y los periodistas, a quienes el presidente difama constantemente.

En contadas ocasiones, Trump ha condenado de forma tímida algunos actos de violencia, pero no ha tardado en recuperar su discurso. Después de que unos neonazis protagonizaran los disturbios de Charlottesville en 2017, Trump dijo que había “muy buenas personas” en ambos bandos de la confrontación. Durante el primer debate presidencial de 2020, Trump les dijo a los Proud Boys, un grupo neofascista violento, que estuvieran “preparados”. En cuestión de horas, multitud de miembros del grupo añadieron las palabras literales de Trump (stand back and stand by) a sus perfiles para presumir del apoyo del presidente.

La extrema derecha y los nacionalistas blancos han hallado en Trump un vehículo para dar voz a sus ideas y transformarlas en políticas concretas. Espacios digitales racistas y de extrema derecha que apenas tenían predicamento antes de Trump ahora cuentan con una línea directa con la Casa Blanca. Con la filtración de los correos del asesor Stephen Miller se ha evidenciado que este, en sus conversaciones con los medios más derechistas, les recomendaba artículos con una ideología aborreciblemente racista.

Al haber abrazado de forma tácita la ideología de los nacionalistas blancos y la extrema derecha, Trump se ha convertido en un icono para los extremistas de todo el mundo. Los investigadores hace tiempo que rastrean de forma sencilla el extremismo por internet simplemente buscando simbolismo asociado a Trump, como su lema, MAGA, Make America Great Again (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo). Políticos alemanes e italianos de extrema derecha han posado en fotocon gorras de Trump, al igual que el extremista que asesinó a seis hombres musulmanes en una mezquita de Quebec en 2017. Uno de los seguidores declarados de Trump es el líder de una red de extrema derecha alemana al que pillaron haciendo acopio de bolsas para cadáveres y armas como parte de su plan para asesinar a los políticos que se manifestaran a favor de acoger refugiados.

Ha tratado la presidencia como si fuera su empresa privada