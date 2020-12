Trump: "Os veo dentro de cuatro años"

ASSOCIATED PRESS

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, está en un sinvivir. Sabe que ha perdido las elecciones, pero se niega a reconocerlo públicamente, así que ironiza con lo que está por venir. Esta pasada noche, en un evento navideño en la Casa Blanca, ha dicho entre bromas y veras que se plantea concurrir a las elecciones de 2024 si ahora no sigue en el cargo. “Han sido cuatro años asombrosos”, dijo Trump a la multitud, que incluía a muchos miembros del Comité Nacional Republicano. “Estamos tratando de estar otros cuatro años pero, de lo contrario, os veré dentro de cuatro años”, recoge la agencia The Associated Press.

Es un secreto a voces que el presidente baraja presentarse de nuevo en las elecciones de 2024 y según reveló este martes la cadena NBC es algo que planearía anunciar el 20 de enero, coincidiendo con la toma de posesión de Biden.

El video de la comparecencia de Trump fue transmitido en vivo en Facebook por una de las asistentes, la expresidenta del Partido Republicano de Oklahoma, Pam Pollard, quien es miembro del comité nacional del partido. Mostraba a decenas de personas apiñadas en el Cross Hall del piso estatal de la Casa Blanca, de pie, muy juntas. Muchos de los que se ven en el video no llevaban máscaras. Nada muy acertado en tiempos de coronavirus.

Los Trump comenzaron a organizar recepciones navideñas esta semana, antes de que Trump deje el cargo, el 20 de enero. Según publicaciones en las redes sociales revisadas por AP, esos eventos han repetido características: muchos asistentes, pocas mascarillas, violando la misma guía de salud pública que el gobierno de EEUU ha impuesto a la nación para que los contagios no se disparen en plenas fiestas.

En el video de anoche, se escucha a Trump que emitiendo de nuevo acusaciones infundadas de fraude electoral para explicar su derrota ante el presidente electo Joe Biden. “Ciertamente, es un año inusual. Ganamos una elección. Pero eso no les gusta”, dijo Trump al grupo de afines, y agregó: “Lo llamo una elección amañada y siempre lo haré”.

El fiscal general le da la puntilla

Trump se ha quedado este martes un poco más solo en su pelea contra Biden, después de que su fiscal general, William Barr, anunciase que el Departamento de Justicia no ha encontrado prueba alguna de un fraude que pueda alterar el resultado de las elecciones ganadas por el demócrata Biden.

Barr había apoyado las teorías conspirativas de Trump antes de la contienda sobre el voto por correo y una vez clara la victoria de Biden ordenó en un movimiento sin precedentes a todos sus fiscales que investigasen las abundantes pero infundadas denuncias de fraude electoral.

Semanas después, tales investigaciones no arrojaron resultados y Barr abandonó este martes el barco de Trump al afirmar en una entrevista con la agencia AP que sus fiscales no han podido probar el supuesto fraude que el presidente mantiene que hubo contra él, convirtiéndose en la deserción de más alto perfil hasta la fecha.

“Hasta la fecha, no hemos visto un fraude de tal magnitud que pudiera haber afectado un resultado diferente en las elecciones”, señaló el fiscal general, citado por medios estadounidenses.