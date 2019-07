Trump promete que plantará "pronto" la bandera de EE UU en la Luna y en Marte

Trump hizo este anuncio segundos, del que no ofreció más detalles, después de asegurar que para los estadounidenses “no hay nada imposible”, una frase que provocó un fuerte aplauso de los asistentes a la explanada del National Mall en la capital del país.

Populista, patriótico... el discurso del presidente de EE UU, Donald Trump , en la celebración del Día de la Independencia del país en Washington , ha sido un espectáculo totalmente made in Trump. De los 47 minutos que ha durado, no menos de 40 los ha dedicado a ensalzar a las Fuerzas Armadas del gigante norteamericano.

Pese a que se había especulado con que Trump politizaría su discurso, el mandatario no se salió prácticamente de un guión centrado en ensalzar episodios y logros históricos de las Fuerzas Armadas del país.

“Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de ustedes”, señaló.

El mandatario pronunció estas palabras frente a un grupo de invitados vip por la Casa Blanca, que repartió entradas de las primeras filas de las gradas temporales delante del Monumento a Lincoln a grandes donantes republicanos y familiares de militares y veteranos de las Fuerzas Armadas.

“Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer”, continuó Trump, que recibió un fuerte aplauso de sus seguidores.

Miles de familias

La alta seguridad del Servicio Secreto de EE UU y las vallas metálicas instaladas alrededor del icónico monumento fueron el centro de las críticas en las redes sociales, donde se recordó que hasta este año era posible sentarse en sus escaleras durante el 4 de julio para presenciar los fuegos artificiales.