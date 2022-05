Trump rechaza un control estricto de las armas durante la convención de la Asociación Nacional del Rifle

Brandon Bell via Getty Images

Las medidas sugeridas por Trump, entre otras, son incrementar el apoyo a la salud mental de los jóvenes, tratar con las “familias rotas”, puntos únicos de entrada en las escuelas, con vigilancia incluida, así como dejar a los maestros utilizar armas en lugares no visibles, según ha recogido la citada agencia.

“Cualesquiera que sean nuestras diferencias en otros temas, qué demonios impide que los demócratas aprueben inmediatamente medidas para aumentar la seguridad escolar”, ha reclamado el exmandatario, agregando que “a diferencia de algunos”, no ha decepcionado a la gente al no presentarse, tal y como ha recogido The Hill.