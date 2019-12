Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Donald Trumo, este miércoles en un mitin en Michigan.

Trump ha decidido responder usando su red social favorita, Twitter. El tuit que ha publicado consiste en una foto en blanco y negro de sí mismo, señalando con el dedo al público en una pose que recuerda a la mítica imagen del Tío Sam , sobre la que puede leerse la frase: “En realidad no van a por mí, van a por ti. Yo solo estoy en medio”. El diseño de la imagen, la tipografía y el gesto de Trump recuerdan a los que se emplean habitualmente en los memes .

Con este gesto el presidente estadounidense trata de hacer ver que el ‘impeachment’ es una maniobra sin fundamento de los demócratas que no busca perjudicarle a él, sino a los millones de estadounidense que le votaron, logrando el apoyo social de cara a las elecciones de 2020.

Es, también, una forma eludir las graves acusaciones por “abuso de poder” al pedirle al presidente de Ucrania que espiase a sus rivales políticos demócratas, y por “obstruir el trabajo del Congreso” cuando esta institución investigaba las posibles ilegalidades cometidas por Trump en el marco de este escándalo de espionaje.

El resultado del ‘impeachment’

A pesar de todo el revuelo, el resultado del ‘impeachment’ es ya conocido con casi total seguridad: no supondrá el cese de Trump. Ahora que la Cámara baja ha aprobado ambas acusaciones, es el Senado el que tomará las riendas del juicio político, probablemente en enero. Eso sí, la mayoría republicana en la Cámara alta hace de una destitución del mandatario un resultado altamente improbable, lo que no quita para que el paso dado por los demócratas este miércoles sea un punto de inflexión para Trump. No sólo para lo que le queda en el cargo, sino para su reelección en 2020.