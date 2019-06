ASSOCIATED PRESS

Donald Trump y la reina Isabel, en la cena de gala ofrecida en Londres el pasado lunes.

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, ha subrayado que Meghan Markle, la mujer del príncipe Enrique, duque de Sussex, es “muy agradable” a pesar de haber sido “antipática” con él, según varios extractos de una entrevista a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.

“Está haciendo un buen trabajo. Espero que le guste su vida, creo que es muy agradable”, ha manifestado Trump durante el programa Good Morning Britain de la cadena ITV. “Fue antipática conmigo, y está bien serlo, pero no es bueno que yo sea desagradable con ella y no lo he sido”, ha explicado.

Según la cadena, el resto de la entrevista al dirigente norteamericano versa sobre las tensiones con Irán, el cambio climático y la salida de Reino Unido de la Unión Europea.