Temor en EEUU a que Trump impida una transición pacífica tras su derrota

Sin embargo, los medios de comunicación, hasta los que siempre le han acompañado, como la conservadora Fox, insisten en que no logran hallar ni una sola prueba que demuestre que existe el fraude electoral que Trump y su equipo de campaña denuncian.

Por eso la actitud del presidente preocupa y mucho entre los analistas políticos de Estados Unidos. Porque es una tradición que, cuando un candidato pierde, telefonee a su rival para darle la enhorabuena y después pronuncie un discurso concediéndole la victoria.

La duda es qué hará Trump con esta tradición tan asentada, después de que en sus cuatro años de mandato haya acabado con tantas y tantas costumbres de buena política.

Según informa la Fox, que cita fuentes cercanas al presidente, su intención es la de cumplir con una transición pacífica del poder y conceder su derrota. Eso sí, siempre y cuando su equipo legal no encuentren la fórmula para que se revise el resultado electoral. Para ello, ya ha interpuesto una batería de demandas en varios estados.

En todo caso, indica The New York Times, Trump no tiene intención, al menos a corto plazo, de pronunciar ningún discurso aceptando su derrota. Es más, según The Washington Post, entre sus ayudantes crece el temor de que ni tan siquiera llame a Biden para felicitarle.