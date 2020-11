Trump vuelve a acusar a los demócratas de cometer ilegalidades en el recuento en un comunicado oficial

The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images El presidente de EEUU, Donald J. Trump.

“Creemos que los estadounidenses se merecen tener toda la transparencia en el recuento de votos y en la certificación electoral, y no solo en una elección en particular. Es decir, integridad en todo el proceso electoral. Desde el principio hemos dicho que todas las papeletas legales deben ser contadas y todas las ilegales no, pero hemos encontrado la resistencia de los demócratas a este principio básico. Llevaremos este proceso a la justicia para garantizar que la gente tenga confianza en nuestro Gobierno. Nunca dejaré de luchar por vosotros y por nuestra nación”.

Con estas palabras, el hasta ahora presidente de EEUU, Donald Trump, se ha dirigido al país para volver a poner en duda el sistema de recuento, cuando el escrutinio acerca cada vez más a su rival, Joe Biden, a la Casa Blanca.