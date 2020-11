Trump y la "brecha de los hombres blancos"

Las marcadas diferencias entre hombres y mujeres se producen incluso en las familias y en los mismos espacios de convivencia, lo cual refleja la profundidad de ese posicionamiento y el tipo de elementos sobre los que está construido. Y lo que en cierto modo sorprende, es que dichas diferencias no se deben a una distorsión de los acontecimientos, sino a las distintas prioridades y valor que hombres y mujeres dan a los problemas sociales y a las iniciativas para abordarlos.

En un artículo de Michael Sokolove (The New York Times, 23-10-20), explica que la mayoría de los votantes de Donald Trump son “hombres blancos”, aunque, tal y como veremos, hay que añadir otros adjetivos para definirlos mejor, como, por ejemplo, el de “heterosexual”, una referencia que les encanta utilizar para enfatizar que la esencia de su masculinidad está en la virilidad tradicional.

Y no sólo lo hacen con las palabras en las tertulias y redes sociales, sino que también lo llevan a cabo con hechos ante cualquier situación que permita reforzar el modelo, como ocurre a la hora de votar a aquellos hombres que prometen mantener su fortaleza y la bandera de la masculinidad en todo lo alto.

El artículo describe que tanto hombres como mujeres reconocen los mismos problemas, sin embargo, la trascendencia que unos y otras dan a esos hechos para definir qué es “lo que en verdad importa” y su actitud ante esa conclusión, es completamente distinta.

Y ese diferente posicionamiento entre las mujeres y los hombres no es algo anecdótico ni menor, como hemos comentado en más de una ocasión a partir de lo que reflejan los estudios del CIS. Las diferencias son esenciales, y mientras las mujeres buscan a través la política el bienestar del país, y utilizan su voto pensando en el beneficio para la nación y su comunidad; los hombres, en cambio, tienen una visión más individualista y buscan al votar un interés más particular, tal y como destaca Michael Skolove tras el análisis de los estudios sobre el tema.

Esta situación es la que lo lleva a concluir que no se debe hablar de “brecha de género” al referirnos al voto en las elecciones americanas, como si se tratara de algo abstracto y general, sino que hay que denominarla “brecha de hombres blancos”, pues son ellos los que la generan.

Dos días después, el mismo medio publicó otro artículo, en este caso de Charles M. Blow, titulado El ejército de hombres blancos cabreados de Trump (The New York Times, 25-10-20), en el que escribe, “el patriarcado blanco, racista, sexista, xenófobo y todos aquellos que se benefician o aspiran a él están en una batalla contra el resto de nosotros, no sólo por el presente, sino por el futuro del mismo”.

Esa es la clave de lo que sucede con las posiciones conservadoras impregnadas en su esencia por el machismo, con independencia del lugar del planeta al que nos refiramos. La ultraderecha hace gala de ese machismo exhibicionista tan de moda en la actualidad en cualquier sitio, pero sólo es la punta de lanza de ese otro machismo silencioso y anónimo que define la normalidad y determina la realidad.

Porque el machismo es “abuso de poder”, de ahí su injusticia social, no sólo sexismo. El sexismo es su esencia y del que aprendió que lo que en un principio hizo con las mujeres podría hacerlo con cualquier otro grupo de personas, con la única condición de definirlo previamente como “diferente e inferior”. Por eso es importante ponerle adjetivos al “hombre” (heterosexual, racista, xenófobo, homófobo…) a la hora de entender todas sus discriminaciones y violencias.