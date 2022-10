Truss se despide pidiendo "audacia" e insistiendo en la bajada de impuestos que la hundió

Stefan Rousseau - PA Images via Getty Images

Stefan Rousseau - PA Images via Getty Images

Liz Truss ya no vive ni manda en Downing Street. Tras dimitir el pasado jueves, tras pasar apenas 45 días como primera ministra de Reino Unido, se ha despedido del mítico número 10 con un mensaje sencillo, en el que se la ha visto entre aliviada y resignada. Acompañada de su esposo y sus dos hijas, ha mandado un mensaje esperanzador a una nación atónita ante esta crisis política sin precedentes: “Seguimos enfrentándonos a la tormenta, pero los días más brillantes están por venir”, promete, ahora que le toma el relevo su compañero y contrincante interno en los tories, Rishi Sunak .

Antes de ir al Palacio de Buckingham para entregar su renuncia oficial al rey Carlos III, la hasta ahora líder conservadora ha hecho balance de su gestión en el que no ha entrado la autocrítica. Ha resaltado las ayudas que ha puesto en marcha para ayudar a las familias ante la crisis energética, también a las empresas, para “evitar la quiebra” desde la base, y ha enfatizado que con pasos como ese se evitar ser “rehenes” de países como Rusia, a la que no ha citado. “Hay que ser audaces frente a los retos”, ha defendido, citando a Séneca: “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”.