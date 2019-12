Tu derecho a la huelga amarga a la gran mayoría

Tetiana Lazunova via Getty Images

Tetiana Lazunova via Getty Images

Aunque los trabajadores de dos tercios de los países del mundo no tienen derecho a huelga , allí donde sí está reconocida y protegida, con el paso del tiempo se ha ido haciendo un uso un tanto irresponsable de ella, convirtiéndola en ocasiones en una herramienta de presión que perjudica más al conjunto de la sociedad que a las compañías contra quienes se cursan las demandas del tipo que sea.

Y si bien es cierto que se producen más huelgas en el sector privado que en el público ( datos INE 2018 ), la incidencia de los paros en los servicios públicos -en particular aquellos esenciales- es infinitamente superior. Origina un malestar social que los ciudadanos afectados (es decir: todos los que no estamos de brazos caídos) callamos por respeto a quienes ejercen un derecho, pero ¿qué hay del respeto que nos merecemos nosotros? ¿Dónde termina el derecho de unos y comienza el de los demás?

De acuerdo con Statista, somos el quinto país de la OCDE con más días de huelga por cada 1.000 trabajadores. Y según el European Trade Union Institute , en España el número medio de días no trabajados por huelgas se redujo de los 153 del período 2000-2009 a 50 del septenio 2010-2017, pero aun así vergonzantemente lejos de los 13 y 17 días, respectivamente, de Alemania, cuna europea del sindicalismo y la protección de los trabajadores.

Nos van a amargar no sólo las merecidas vacaciones (ojo, que también es un derecho) sino cualquier desplazamiento necesario o forzoso (otro derecho) que tengamos previsto hacer. Van a hacer que ese día o esos días nuestro ánimo se resienta y tengamos que cumplir con nuestras obligaciones tensos y preocupados, cuando todos tenemos derecho a vivir en paz y felicidad.

¿Es que no hay otro momento del año para hacer una huelga? Sí, lo sé (la oportunidad); tan ingenuo no soy. Pero en la vida hay que ser equilibrado, responsable y respetuoso, y ponderar los beneficios propios frente a los perjuicios que se ocasionan a los demás. Todos tenemos derecho a aspirar a unas condiciones laborales óptimas, pero no a costa del bienestar mayoritario de la sociedad.

¿Cuál es la solución? Alguien me apuntaba que la vía Reagan, en referencia al expresidente estadounidense, que en el verano de 1981 frenó en seco una huelga salvaje de controladores aéreos que amenazó gravemente al sector del transporte aéreo en ese país, poniendo a militares en tales tareas. Quizás es excesiva, pero tenemos que arbitrar una fórmula que ponga los derechos de la mayoría por delante de los de una minoría que (legítimamente, eso sí) vela exclusivamente por sus intereses particulares.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs