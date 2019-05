fizkes via Getty Images

Como mujer, ¿nunca te ha pasado que tienes la sensación de que no te están escuchando? Si tu pareja desconecta cuando hablas y parece que no te escucha puede que sea culpa del agotamiento de su cerebro. En particular, la voz femenina es bastante compleja en tonalidades y timbre lo que puede provocar en el cerebro un momentáneo “colapso”.

La voz femenina es más compleja que la masculina

La mayor complejidad de la voz femenina frente a la masculina se debe a diferencias en el tamaño y forma de las cuerdas vocales y la laringe (la zona de la garganta). Además, las mujeres tienen una melodía natural más alta en la voz. Esto provoca que el rango de frecuencias de sonidos sea más complejo que en los hombres.

Cuando un hombre oye la voz de la mujer se activa una zona del cerebro que analiza los diferentes sonidos para “leer” la voz y determinar la audición. En contrapartida, cuando el cerebro escucha una voz masculina se activa una zona diferente del cerebro distinta.

¿Por qué las voces de las alucinaciones suelen ser masculinas?

Cuando se oyen voces en la cabeza suelen ser voces masculinas. Los expertos creen que estas alucinaciones auditivas se generan por una actividad espontánea del cerebro, creando una percepción falsa de voces.