Qué puedes hacer si tu pareja y tú no veis el mismo peligro en el coronavirus

“Puedes dar por sentado que tendréis vuestras diferencias”, señala Terri Orbuch, profesora de Sociología de la Universidad de Oakland y autora de Secrets to Surviving Your Children’s Love Relationships: A Guide for Parents. “De esta manera, es menos probable que te frustres y te decepciones si la realidad no cumple con tus expectativas”.

No es necesariamente algo malo si tu pareja y tú veis el mundo de manera distinta.

“A medida que los problemas de la pandemia evolucionen, también lo harán las diferencias entre tu pareja y tú”, avisa Orbuch. “Y, dado que la pandemia tiene giros nuevos y distintos de lo que todos hemos experimentado en nuestra vida, es posible que no dejes de descubrir nuevos puntos de vista de tu pareja que no se parecen a los tuyos”.