"¿Tú te crees que soy tonta?": el tenso momento de Cospedal con un reportero de Cuatro

Cuatro La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, en 'Todo es mentira'.

El periodista Fabián Pérez le ha preguntado si le habían dado “algún motivo” para cancelar la comparecencia, ante lo que ha respondido con un tajante “no”. El reportero ha procedido a explicarle los motivos de la decisión: ”¿Sabe que es, a priori, porque los grupos han votado porque coincidía con su imputación?”. Cospedal ha reaccionado afirmando que nadie le había advertido. “Que no me han dado ningún motivo, le estoy diciendo”, ha insistido.

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha personado este miércoles en el Congreso ante la comisión de investigación de la operación Kitchen al no haber sido avisada con tiempo de que la cita se había suspendido tras conocerse la noticia de su imputación .

María Dolores de Cospedal, al reportero de #TodoEsMentira2J tras su imputación: "No me faltes al respeto" https://t.co/V7rZGymV0Q

Cospedal ha afirmado que se encuentra “tranquilísima” pese a la investigación, pero acto seguido el reportero le ha lanzado la siguiente pregunta: ”¿Cree que ser leal al PP y no faltar a la verdad es compatible el día que tenga que declarar en la Audiencia Nacional?”.

“Perdóname, ¿tú te crees que soy tonta con estas preguntas que me haces?”, ha respondido, visiblemente molesta. A continuación ha manifestado que lo ha dicho “con todo el cariño”. “Pero no me faltes al respeto tú a mí haciéndome esas preguntas”, ha concluido.