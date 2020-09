"Ajo y agua": el indignante tuit de un miembro de NNGG culpando a los madrileños del avance de la pandemia

La culpa de todo la tienen los madrileños. Es lo que viene a decir un miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular en un tuit publicado este sábado 19 de septiembre como respuesta a las quejas de muchos ciudadanos por las medidas restrictivas adoptadas este viernes por la Comunidad de Madrid para detener el avance del coronavirus.

“Madrid, ajo y agua”, empieza diciendo en el tuit, que publicó a las 9:00 horas y que ya no se puede ver. No lo ha borrado (que se sepa), es que no habían pasado tres horas desde su publicación cuando decidió proteger su cuenta por la avalancha de críticas recibidas. Menos mal que se presenta como defensor de la libertad...