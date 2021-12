Tus muertos

Desde hace muchos miles de años, prácticamente desde la hominización, antes de que los sapiens fueran sapiens y ellos sin saberlo, antes incluso de que llegaran los sapiens sapiens a joderlo todo; cuando se cazaba por necesidad, no por ocio; cuando se recolectaba para subsistir, no para acumular, cuando no había minas pero se extraía sílex y la avaricia no era pecado; cuando no existían los pecados; cuando la capacidad de pensar era constante y no cesaba, cuando el entretenimiento era inquietud y la inquietud entretenía; cuando el aprendizaje era forzoso como nunca y necesario como siempre; cuando el fuego unía y reunía y el parvo lenguaje aún más; cuando la luna apaciguaba y ya las musas existían y poseían; cuando, sin saber nada del futuro y mucho menos del pasado, ya dejaban registros sin querer, pero como queriendo que supiéramos que sabían; cuando la vida era tan corta que rara vez los nietos conocían a sus abuelos y tan intensa que cada individuo dejaba, de manera inconsciente o no, legados a los siguientes aunque fueran cosas tan simples y valiosas como mejorar afilados. Ya por entonces.