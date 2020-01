Tuve un aborto y descubrí que todo lo que sabía era mentira

Me dijeron que era normal sentirme más sensible, pero no me dijeron hasta qué punto ni qué emociones podía esperar. Di por hecho que serían tristeza y rabia, pero me sorprendió sentir también confusión (¿por qué me pasaba esto a mí?), miedo (¿era ya demasiado mayor y había tenido ya a mi último bebé?) y, lo que más me sorprendió, alivio, porque tener una respuesta, aunque fuera terrible, era mejor que la agonía de seguir esperando.