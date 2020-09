Tuve coronavirus y di negativo 5 veces. Esto es lo que apenas se cuenta sobre las pruebas

Dos días después, me hicieron un test rápido que estaba aún en ensayos. También dio negativo. No me sorprendió demasiado, ya que no había notado ningún síntoma todavía. Para estar seguros, me hicieron también una PCR, una prueba que, a diferencia de los test rápidos, detecta realmente el ARN del virus, pero los resultados tardan más y el mío no estuvo disponible hasta dos días más tarde.