Tuve euforia postparto y acabé en el hospital

No fue nuestro caso. Tras un parto tortuoso y agotador con una epidural que no hizo efecto y muchas horas de horrible música para meditar, nació mi hija, rosa y suave como un gato recién nacido.

Me pasé el embarazo entero luchando contra la oscuridad, aferrándome a todo lo que podía para no hundirme. Me tomaba mis medicamentos todos los días, veía a un terapeuta con regularidad, practicaba respiración diafragmática cuando me acordaba y me recordaba a mí misma que con llegar a la siguiente hora era suficiente. A veces, lo único que me mantenía viva era la vida que tenía en mi interior; ese aleteo en el estómago me recordaba que éramos dos personas en un cuerpo agotado.

Apenas me podía levantar del sofá, estaba exhausta, triste y agotada. Lloraba constantemente y empecé a tener pensamientos suicidas. Mi marido, Daniel, me llevó al médico, que me diagnosticó depresión perinatal grave, un tipo de depresión que se produce durante el embarazo.

Estuvimos más de una hora de compras. Daniel no dejó de preguntarme qué tal estaba o si necesitaba sentarme y descansar. Yo me balanceaba al caminar porque físicamente estaba muerta de dolor, pero mentalmente nunca me había sentido mejor. No quería volver a casa, quería seguir de compras.

“¡Vamos al centro comercial!”, propuse mientras me dirigía a la puerta de casa con el bolso de los pañales colgado del hombro, con los pechos repletos de leche y el perineo irritado e inflamado. Daniel me miró como si tuviera dos cabezas, pero yo ya estaba lista para marcharme. Necesitaba salir.

“Igual la depresión se curó en cuanto nació el bebé”, le comenté a Daniel mientras yo le daba el pecho a nuestra dormilona. No podía creerme lo bien que me encontraba.

Me había imaginado que el periodo postparto sería una época silenciosa, tranquila y relajante para mí. Daniel tuvo dos semanas libres y yo planeaba aprovechar esas dos semanas para recuperarme y prepararme para estar en casa con tres niños pequeños. Sin embargo, en cuanto me dieron el alta a las 24 horas de nacer mi hija, me invadió una gran energía.

El momento en que nació fue uno de los mayores logros de mi vida. No por haber sido madre anteriormente dejó de ser este un momento especial. En cuanto me la pusieron sobre el pecho, aún resbaladiza y tan pequeña, lloré de felicidad, el sonido más feliz que había emitido en nueve meses. Habíamos sobrevivido. Estábamos las dos en el lado correcto del río.

Al final volvimos, guardamos todo lo que habíamos comprado y yo me puse a limpiar la casa. Nuestros familiares llegarían enseguida y tenía que dejar todo presentable. Mi depresión me había hecho sentirme inútil y me había avergonzado por mi falta de motivación y de energía. Pensaba que mi familia me consideraba una vaga y ahora quería demostrarles que no lo era. Se quedarían anodadados cuando vieran lo bien que me manejaba con una recién nacida y dos niñas mayores. Solo tenía que dejar la cocina reluciente.

La visita fue bien. Mi abuela llegó a comentar que no podía creerse lo bien que me veía. Yo presumí de mi preciosa familia. Todo parecía perfecto. Cuando se marcharon mis familiares, me dejé caer en el sofá. Estaba agotada. Daniel me trajo al bebé para amamantarlo y subió al piso de arriba para bañar a nuestras hijas mayores. Empecé a quedarme dormida dando el pecho. Se me cerraron los ojos y la oscuridad me absorbió. Sabía que el bebé estaba en mis brazos, pero el mundo empezó a difuminarse. Llamé a Daniel con todas las fuerzas que me quedaban y solo entonces supe que algo no iba bien.

Daniel dejó a las niñas empapadas en la cama, bajó corriendo y me encontró inconsciente. Mi cuerpo estuvo presente en esos momentos, pero no tengo ni idea de lo que ocurrió después. Sentí frío, hielo, oí voces masculinas, una mano carnosa en mi hombro. Quería utilizar mis palabras, quería decir algo, pero no era capaz.

Empecé a recuperar la consciencia en la ambulancia, con una máscara de oxígeno en la cara y una vía enorme metida en el brazo.

“Tu marido ha ido a buscar leche en polvo para el bebé y acudirá al hospital”, me dijo el paramédico.