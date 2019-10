Tuve una cita con un hombre veinte años más joven que yo y esto es lo que pasó

Días después de nuestra cita, Ahmed cogió un vuelo a su ciudad. Nunca volví a verlo o a saber nada de él y no me siento mal por ello. Sabía que una cita con un hombre que tiene dos tercios de mi edad y que vive en la otra punta del mundo no iba a llevarme a ninguna parte, pero eso no quiere decir que no significara nada para mí. Al contrario. Lo sepa Ahmed o no, me hizo un maravilloso regalo: reconoció mi valía y me ayudó a reconocerla a mí también.