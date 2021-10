TV3 retira un polémico chiste sexual sobre Letizia y Leonor

El humorista Lluís Jutglar ‘Peyu’ ha acusado este domingo a TV3 de censurar uno de sus sketch del programa BricoHeroes, en el que trabaja junto a Jaír Domínguez. El chiste en cuestión, que el cómico ha compartido en su cuenta de Twitter, hace alusión a la reina Letizia y a la princesa Leonor, a las que se refiere de manera “machista” y, en el caso de la segunda, con un comentario de carácter sexual calificado de “pedófilo”.

Son palabras del director de la cadena, Vicent Sanchis, que ha acusado a Peyu en Catalunya Ràdio de recortar el sketch antes de publicarlo en sus redes. “No se habla de la monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor de edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea”, ha explicado este lunes. Concretamente, el vídeo dice “me haría gracia que me la chupara Letizia Ortiz (...) ¡Si me hubieras dicho la hija!...”.