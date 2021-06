Cambios de arriba a abajo: así será la nueva TVE

Pérez Tornero llega con las ideas claras: “Sugerencias sí, injerencias no”. En ese sentido, ha explicado este miércoles en un encuentro con la prensa que no le presiona nadie. “Las televisiones públicas siempre son objeto de disputa, pero creo que en España hemos dado un salto. Hasta ahora, dependían de los gobiernos, ahora pasamos a depender del Parlamento”. Ese cambio, entiende, les obliga a asumir de manera fiel “la independencia periodística”.

Por eso su plan pasa por innovar, porque “un servicio público sin audiencia no tiene sentido”. Y, a pesar de los muchos cambios que plantea, ha afirmado que no ha desecho “nada de Rosa María Mateo”. José Manuel Pérez Tornero no tiene por delante una tarea fácil, de hecho todos le dieron “su pésame” al asumir el cargo en marzo. Aunque ya plantea cómo será la nueva RTVE.