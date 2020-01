TVE da explicaciones por esta imagen: "El acto no es el apropiado para un programa como 'MasterChef"

TVE ha recogido la queja de un espectador, que criticaba que la reacción de los jueces ante el hecho de tirar comida a la basura se quedase en “una ligera reprimenda por parte de los jueces” y no tuviera ninguna consecuencia más.

Toñi Prieto, directora de de programas de entretenimiento de TVE, ha admitido que el televidente tiene razón: “El acto que tuvo la niña no es el apropiado para un programa como MasterChef”. Pese a ello, subraya que el juez Jordi Cruz comentó a la niña hasta en dos ocasiones que esa no es una buena forma de proceder con los alimentos y que tenía que ser mucho más cuidadosa con los mismos.

“Por respeto al animalito, por respeto a que el mundo no va sobrado de comida, por muchas cosas esto que has hecho no se puede hacer nunca”, aleccionó Cruz.

Prieto ha afirmado que, tras finalizar la prueba y ya fuera de cámara, también se le dio una charla a la niña para pedirle que fuera mucho más cuidadosa porque hay mucho hambre en el mundo y MasterChef debe ser ejemplo.

Además, ha reiterado que el programa dona a comedores sociales todos los alimentos no perecederos que sobran durante las grabaciones. “Todo lo que se manipula, como carne o pescado, por sanidad no podemos sacarlo del programa”, ha puntualizado Prieto.