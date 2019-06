TVE pide disculpas a los valencianos por lo que sucedió en esta prueba de 'MasterChef'

La semifinal de MasterChef generó polémica por la prueba de exteriores que se realizó en Valencia, donde los concursantes tuvieron que cocinar un menú catalán.

El menú consistía en un bacalao con piel crujiente, unos canelones de rossit un fricandó con aire colmenilla y, de postre, crema catalana con galleta. Muy lejos de los platos típicos de la gastronomía local.

Además, se sirvió este menú a una treintena de falleras que acudieron a comer al programa.

Algo que molestó a muchos televidentes y por lo que TVE ha tenido que explicarse e incluso pedir disculpas en el programa RTVE Responde.

Toñi Prieto, director del Área de Entretenimiento de la cadena pública, ha contado por qué decidieron no hacer un menú con platos de la región:

“Se tiene en cuenta toda la gastronomía de todas las regiones. Habitualmente, cuando vamos a alguna región tratamos de hacer platos de la zona, pero la gastronomía española es muy variada. Y no siempre hemos hecho productos exclusivamente de esa ciudad. Entendemos que los valencianos digan, estamos en mi ciudad, ¿por qué no hacemos arroces? Eso esperan los concursantes y esto es un concurso. Lo que hacemos es cambiarles el paso. Hacemos un cambio de estrategia para que hagan otros platos. Pedimos disculpas si se han sentido agraviados, que no es nuestra intención”.