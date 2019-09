TVE saca la artillería: la serie más incómoda de La 1

La 1 de TVE no tiene por costumbre arrasar en audiencia con sus series, pero Malaka apunta maneras para, al menos, incomodar. La nueva producción de la televisión pública protagonizada por Maggie Civantos (Vis a vis) y tutelada por Javier Olivares (El Ministerio del tiempo) no tiene aún fecha de estreno, aunque no se retrasará mucho, como ha anunciado este lunes la cadena en el FesTVal de Vitoria, donde ha presentado la ficción.