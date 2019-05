TVE dará explicaciones por esta imagen de 'MasterChef': fíjate en lo que tienen los concursantes en la mesa

En ese episodio, los concursantes tuvieron que despellejar y eviscerar una liebre, algo que no gustó nada a una parte de la audiencia.

Jordi Cruz resaltó en aquel momento que el programa trataba de ser un homenaje a los platos de caza.

“Hay que decir a la gente que para comer una plato de liebre en casa hay que cazarla, eviscerarla, limpiarla... que no vienen envasadas ya. La gente come pollo y se piensa que no tienen plumas”, subrayó Pepe Rodríguez.