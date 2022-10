‘TWIST’, un circo fluorescente y po(p)etico

La dirección artística del Circo Price lleva mucho tiempo invitando a la gente del teatro al circo. No solo como espectadores, sino como creadores. Ya sea para contar historias del circo, como la de Manolita Chen que dirigió este verano José Troncoso . Ya sea para teatralizar o dramatizar un espectáculo circense. Dos estrategias con las que ha dado bastantes alegrías a los espectadores.

Es cierto que cuando abandona esa necesidad de guatequear al personal, de hacerle bailar con el twist de antaño, reinventado para esta ocasión casi como pop ochentero, es cuando el espectáculo despega. Aunque puede que sin ese motor no se le hubiese ocurrido el duelo de baterías. O la idea de una banda juvenil, pitufada a más no poder, que amenice la velada.

No importan que sean números tan sencillos como un (no) bailar los hula hoops. O que sea una transferencia de color en el mano a mano entre saltimbanquis. Aunque nada como esa escena en la que se levanta la pista para descubrir el mar de color azul griego que se esconde bajo ella. Una recreación, contemporánea, de color intenso, de la magia que tenían los circos, que traían aquello que no era habitual ver o si lo era, ayudar a mirarlo de forma distinta.