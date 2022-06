Twitter no da crédito con la frase que pronunció Ayuso: "Mentir por mentir"

“No llevo toda una vida trabajando para que usted, en manos de una jefa que ha llegado ahí siendo la pareja de, me de lecciones como mujer y me diga cómo tengo que vivir. Soy igual que las demás y me enfrento a las mismas dificultades”, afirmó.

Ayuso, entonces, dijo la polémica frase: “Llevo más de 40 años trabajando en esta comunidad y he pasado de la independencia al trabajo pagándome mis nóminas, alquilares y no dependiendo nunca de un hombre. No me van a dar nunca lecciones de cómo ser mujeres”.