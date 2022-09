Twitter se escandaliza con estas palabras de Tebas y él se tiene que justificar

Este lunes se ha hecho viral un vídeo de Javier Tebas de hace tres años y este se ha visto obligado a justificarse. Durante una entrevista con el periodista deportivo Juanma Castaño , el presidente de La Liga aseguraba que los periodistas a pie de campo en los partidos de la competición no tenían libertad para hacer preguntas que no se ciñesen exclusivamente a lo ocurrido durante el partido.

“Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar”, afirmó entonces Tebas en el programa El Partidazo de las 12. “Como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir”, añadió. “O sea, se fulminan al periodista que pregunta algo conflictivo”, señalaban en ese momento ante los micrófonos indignados.