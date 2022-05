Ucrania lanza su guerra de guerrillas: qué es, cómo se aplica y cuán efectiva resulta

via Associated Press

via Associated Press

La salida de las guerrillas puede acabar siendo una salida no voluntaria, también, porque si se extiende el conflicto en el tiempo, pueden crearse guerrillas desgastantes si el Ejército ucraniano no puede más y se descompone, lo que complicaría notablemente la vida del Ejército ruso. No tienes que enfrentar un ejército firme, ordenado, pero sí múltiples ataques imprevistos de grupos armados y formados. Siria es un ejemplo. No sólo allí: Rusia sabe bien lo que es enfrentarse en el pasado guerrilleros, de Afganistán a Chechenia, y el coste que supone. Intentará, en lo posible, impedir que cuajen estos grupos de ataque.