Ucrania, una guerra cronificada donde todo el mundo pierde

Moscú entiende que no puede hacer otra cosa. No puede ser triunfalista porque no ha conquistado tanto como se esperaba. Hoy domina aproximadamente el 20% de Ucrania, pero con un poder endeble, no necesariamente estable. Bajo su control no está ninguna urbe importante del país, salvo Jersón (282.817 habitantes), que va a pedir su incorporación a Rusia ahora que hay un prorruso al mando y donde se han reemplazado los canales de televisión ucranianos por canales rusos. Es una minucia para lo que se esperaba.